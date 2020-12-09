Опубликовано новое распоряжение Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Глава региона подписал его 9 декабря.

В электронном бюллетене правительства Кузбасса появилось новое распоряжение губернатора в связи с эпидемиологической ситуацией. Документ №183 продлевает мероприятия, прописанные в распоряжении «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

-Ввести с 10.12.2020 по 23.12.2020 для граждан в возрасте 65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях (далее также - самоизоляция), - говорится в документе.

Напомним, что при этом пожилые люди по прежнему могут покидать дом в ряде случаев: посетить медицинскую организацию, сходить в аптеку или магазин, посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Предусмотрены также случаи, связанные с семейными нуждами, экстренные ситуации.

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