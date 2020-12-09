Прокуратура обвинила кузбасского чиновника в продаже 29 квартир Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура Кузбасса обвинила местного чиновника в продаже 29 муниципальных квартир. Полученную прибыль, по версии следствия, он делил с сообщниками.

В среду, 9 декабря, главный прокурор области Павел Бухтояров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы 49-летний начальник управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка находился в сговоре с несколькими лицами, в том числе, риэлторами, и продавал муниципальные квартиры, которые предназначались для переселения людей из аварийного жилья. За этот период им удалось продать 29 квартир, причинив городу ущерб на сумму почти 36 миллионов рублей. Полученная «выручка» делилась между собой.

-Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью, дал признательные показания, изобличающие его и иных лиц. Прокурор области в ходе предварительного следствия заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство. В отношении иных фигурантов расследование продолжается, - рассказали в прокуратуре области.

Частично обвиняемые компенсировали ущерб, также на их имущество наложен арест. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.