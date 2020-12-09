В Кузбасс снова возвращается тепло Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на четверг, 10 декабря, в Кузбассе. Судя по всему, в регион снова возвращается тепло.

Ночью по области ожидается -25…-30 градусов, правда местами будет всего лишь -19…-24. Днем воздух прогреется до -12…-17 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днем возможны порывы до 14 метров. Ночь пройдет преимущественно без осадков, только по югу возможен небольшой снег. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами возможны метели и изморозь.

В Кемерове ночью 10 декабря прогнозируется -26…-28 градусов. Днем потеплеет до -14…-16. Северо-западный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Ночью осадков не будет, а днем пройдет небольшой снег.

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