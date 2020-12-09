Сергей Цивилев сообщил о масштабной газификации Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев сообщил о масштабной газификации Кузбасса. В это планируется инвестировать почти 3 миллиарда рублей.

Глава региона и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год.

- Вложения в газификацию со стороны ПАО «Газпром» за следующую пятилетку будут в 8,2 раза выше, чем за 2016-2020 годы. Это позволит перевести на газовое отопление как частные дома, так и котельные региона, что благоприятно скажется на экологической обстановке. Запрос на газификацию есть, программа в Кузбассе работает эффективно, за следующие пять лет в том числе планируется газифицировать территории, где раньше никогда не было сетевого газа, - отметил Сергей Цивилев.

«Газпром» вложит в проект 2,95 миллиарда рублей. На эти средства в пятилетний срок будут построены межпоселковые газопроводы в Кемеровском районе, Новокузнецке, а также газопровод-отвод с газораспределительной станцией до Прокопьевска. Это позволит создать условия для газификации территории опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск», а также 23 населенных пунктов, включая Кемерово, Прокопьевск, территории Кемеровского округа и Новокузнецкого района. При этом в Прокопьевск сетевой газ придет впервые.

Кроме того, компания проведет техническое перевооружение газораспределительной станции «Топки», что даст возможность увеличить поставки газа действующим потребителям в Топкинском муниципальном округе и подключить новых.

Как сообщили в министерстве промышленности Кузбасса, за пять лет к приему газа планируется подготовить 15,4 тысячи домов, а также 88 котельных и предприятий.