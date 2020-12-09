Минздрав Кузбасса рассказал об обязательном требовании для желающих привиться от коронавируса. Фото: Оперштаб Кузбасса

Минздрав Кузбасса рассказал, какое требование является обязательным для тех, кто захочет привиться от коронавируса. Вакцинация в регионе началась 9 декабря.

Первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о вакцинации жителей области от коронавируса. К ней медики готовы – еще летом под вакцину были отведены морозильные камеры в лечебных учреждениях. Первая тысяча доз уже поступила в регион.

-В первую очередь подлежат вакцинации медицинские работники, особенно те, кто находится в зоне риска по возможному контакту с больными новой коронавирусной инфекцией, - рассказала замминистра. - Кроме того, вакцинации подлежат педагогические работники, волонтеры, которые помогают медицинским и социальным работникам, сами социальные работники. Вакцинация проводится в добровольном порядке.

По словам Елены Зелениной, перед вакцинацией человека обследуют на наличие антител. В первый день в течение 30 минут за его состоянием будут наблюдать врачи, а в дальнейшем – он сам.

-Человек регистрируется на сайте Госуслуг – ему будет при вакцинации это объясняться. Там он каждый день заполняет дневники о собственном состоянии, о своем самочувствии – это требование к проведению вакцинации, - подчеркивает специалист.

Повторная вакцинация, второй дозой – это двухкомпонентная вакцина – будет проведена через 21 день