Суд признал «Русский патриотический клуб» из Новокузнецка экстремистами Фото: Анастасия ОСИПОВА

Суд признал сообщество «Русский патриотический клуб» из Новокузнецка экстремистской организацией. В ней состояло около четырех тысяч человек.

В прокуратуру Кузбасса были переданы материалы, собранные сотрудниками ФСБ и полицией, по которым была проведена проверка одной из общественных организаций - «Русский патриотический клуб - Новокузнецк/РПК».

Как было установлено, действовала она с 2012 года, а ее страница в соцсети «ВКонтакте» насчитывала более четырех тысяч участников. Периодически участники сообщества размещали аудио- и видеоматериалы, которые привлекли внимание оперативников. Согласно проведенному психолого-лингвистическому исследованию, участники группы этими материалами пытались дестабилизировать социальную обстановку в стране, в том числе в регионе, а также вызвать у пользователей интернета недовольство политикой государства и действиями властей.

- Высказывания содержали признаки возбуждения розни (вражды и ненависти), унижения достоинства групп лиц определенной идеологической, ведомственной, профессиональной, национальной и половой принадлежности, - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Кузбасса обратился в суд и потребовал признать объединение экстремистской организацией, а также запретить его деятельность. Центральный районный суд Новокузнецка удовлетворил исковые требования. Однако решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.