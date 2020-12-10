Летел сквозь толпу: В Кузбассе водитель посчитал тротуар личной автодорогой. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе водитель решил проехаться не по нормальной дороге, а по тротуару - сквозь толпу пешеходов. Жители не остались равнодушными и начали жаловаться в соцсетях.

Полицейские во время мониторинга СМИ и социальных сетей обнаружили на страницах одного из сообществ Ленинска-Кузнецкого публикацию о нарушении правил дорожного движения водителем автомобиля Chevrolet Lacetti.

Горожане сообщали, что на проспекте Кирова водитель иномарки двигался по тротуару, где движение людей было плотное. Но при этом многочисленные пешеходы были вынуждены уступать дорогу нарушителю.

- Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» организовали проверку по данному сигналу и в результате установили нарушителя, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

На водителя составили протокол за движение по велосипедным или тротуарным дорожкам и тротуарам. Теперь ему придется заплатить две тысячи рублей в качестве штрафа.