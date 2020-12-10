В Кузбассе изъяты секретные карты и документы

Военные захватили секретные карты и документы в Кузбассе

В Кузбассе военные изъяли секретные карты и документы. В регионе прошли очередные учения.

На полигоне Юргинский собрались военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Им предстояло нарушить работу пункта управления условного противника, а также управления условными войсками.

В ходе учебной спецоперации была проведена воздушная разведка с помощью БпЛА «Орлан-10» в лесистой местности и обнаружен замаскированный подвижной пункт управления. С него противник руководил своими силами и средствами. Военные тайно проникли на объект, сняли часовых и вывели из строя средства связи.

Военнослужащие-разведчики захватили важные секретные документы и карты, на которых были обозначены координаты расположения и количество сил и средств условного врага. При отходе пункт управления был заминирован, также минно-взрывные заложены в рыхлый снег на участках лесных дорог, где мог передвигаться враг.

-В учении приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц военной техники, - сообщили в Минобороны России.