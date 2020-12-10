105 человек получили вакцину от коронавируса в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе 9 декабря началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В первый же день 105 человек получили вакцину.

Как сообщает министерство здравоохранения Кузбасса, всего в регион поступило 1 тысяча доз вакцины «Спутник V». Более 600 кузбассовцев изъявили желание принять участие в прививочной кампании, и 105 добровольцев из шести муниципалитетов уже прошли вакцинацию. Информация о каждом из них уже внесена в федеральный регистр.

Сейчас вакцинация проводится в прививочных кабинетах 13 медицинских организаций. В каждом из них есть отвечающие всем требованиям морозильные камеры - их подготовили еще летом.

- В первую очередь подлежат вакцинации медицинские работники, особенно те, кто находится в зоне риска по возможному контакту с больными новой коронавирусной инфекцией, - отметила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. - Вакцинация проводится в добровольном порядке. Люди, которые изъявили желание пройти вакцинацию, обследуются на наличие антител. После вакцинации человек должен находиться в течение 30 минут под наблюдением медработника.

Вакцинация проводится только среди взрослых от 18 до 60 лет в два этапа: сначала человеку вводится первый компонент и на 21-й день - второй.