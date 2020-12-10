В Роспотребнадзоре рассказали о новой волне коронавируса в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 декабря в Кузбассе прошел брифинг по ситуации с коронавирусом. Начальник отдела эпидемического надзора Маргарита Новоселова прокомментировала ситуацию с новой волной коронавируса.

Один из вопросов, заданных во время брифинга, касался новой волны заболевания коронавирусом. В пример приводились Новосибирская область и Красноярский край, где отмечались весенние и осенние волны. Отвечая на вопрос, ждать ли жителям Кузбасса также новой волны, Маргарита Новоселова отметила, что, в отличие от Новосибирска и Красноярска, в Кузбассе рост заболеваемости шел постоянно, не волнами. Поэтому, по сути, в регионе до сих пор идет первая волна.

Маргарита Новоселова также добавила, что рост заболеваемости специалисты прогнозируют на январь. Это будет связано не только с ростом числа сезонных заболеваний, но по большей части с празднованием Нового года.