Врач: В какой форме протекает коронавирус у пациентов с ВИЧ-инфекцией Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбасские врачи рассказали, сколько человек с ВИЧ-инфекцией заразились коронавирусом в регионе. 10 декабря прошел традиционный брифинг по ситуации с инфекцией.

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова в ходе брифинга рассказала о статистике заболеваемости коронавирусом среди ВИЧ-положительных жителей. Так, за весь период коронавирусом заболели 158 человек. Из них 44 перенесли заболевание в легкой форме, 99 - в средней и 17 - в тяжелой.

Напомним, что по состоянию на 9 декабря общее число заболевших за все время составляло 22 522 человека. Выздоровели 18 945 человек, число летальных случаев достигло 412. В регионе медицинскую помощь получают 3165 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 770 человек.

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