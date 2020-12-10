Сколько очагов коронавируса зафиксировано в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время брифинга, касающегося ситуации с коронавирусом в Кузбассе, специалисты озвучили актуальные данные по очагам заболевания.

Отвечая на вопрос, как кузбассовцы заражаются коронавирусной инфекцией, начальник отдела эпиднадзора Маргарита Новоселова отметила, что на сегодняшний день завозных случаев заболевания около двух процентов, заболевания по контакту - 19 процентов. Еще у 78 процентов заболевших не установлен источник заражения. За все время наблюдения зарегистрировано 1393 семейных очага передачи инфекции - это 2015 человек. С 1 по 9 декабря зарегистрирован 1571 случай заболевания коронавирусом, из них на долю семейных очагов приходится 6,5 процента, или 69 очагов.

Однако имеются очаги, не связанные с семьями.

- На сегодняшний день у нас три действующих очага: два - в социальных учреждениях и один - в учреждении офисного характера, - отметила Маргарита Новоселова. - Во всех случаях выдано предписание на проведение противоэпидемических мероприятий и проведена заключительная дезинфекция. Ведется медицинское наблюдение за контактными лицами.