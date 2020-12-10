Кому в Кузбассе не поставят прививку от коронавируса

Кому в Кузбассе не поставят прививку от короанвируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, кому в Кузбассе прививку от коронавируса не поставят. Оказывается, к вакцинации есть целый ряд противопоказаний.

В четверг, 10 декабря, прошел еженедельный брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Одной из обсуждаемых тем стала плановая вакцинация, которая стартовала накануне.

Как рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, поступила тысяча доз. В первую очередь они предназначены для медицински, педагогических и социальных работников, а также волонтеров. Однако, поставить прививку могут не все.

- Противопоказана вакцинация пациентам с гиперчувствительностью ко всем лекарственным препаратам и вообще имеющим любые тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Противопоказана она и при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, в случае обострения хронических заболеваний. Не прививаются пациенты, которые были в контакте с заболевшим — в течение 14 дней до вакцинации. А также те, кто переболел коронавирусом — в течение шести месяцев после заболевания. Также вакцину не ставят беременным женщинам и женщинам в период лактации, - сообщила она.

Кроме того, действуют и возрастные ограничения: вакцину могут ставить только люди в возрасте от 18 до 60 лет.

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