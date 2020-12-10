171 беременная женщина заразилась коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова во время брифинга, который проходил 10 декабря, рассказала о числе беременных женщин, заразившихся коронавирусом.

Оксана Абросова, отвечая на вопрос о числе заболевших коронавирусом женщинах, отметила, что с начала пандемии выявлен 171 такой случай. Все пациентки получили необходимую медицинскую помощь. К счастью, случаев летального исхода болезни в этой группе пациенток не зарегистрировано.

- С начала пандемии наши беременные пациентки с коронавирусом родили уже 54 ребенка. К сожалению у четырех малышей подтвердилась коронавирусная инфекция. Но все здоровы, у всех все хорошо, - отметила Оксана Абросова.