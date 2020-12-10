Две женщины и мужчина с коронавирусом умерли в Кузбассе

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь увеличилось число умерших пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

За минувшие сутки в Кузбассе зафиксировано 415 случая летального исхода, о трех из которых стало известно на утро 10 декабря.

У женщины 1962 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1952 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1980 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлен 171 новый случай заболевания COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 22 693 заболевших коронавирусом.

Кроме того, 205 уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. Всего от COVID-19 вылечились уже 19 150 жителей региона. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3128 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 954 человек.