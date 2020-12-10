171 новый случай коронавирус зафиксирован в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки зафиксирован 171 новый случай коронавируса. Оперштаб региона опубликовал сводку по ситуации с инфекцией на утро 10 декабря.

Таким образом, все с начала весны в регионе заболело уже 22 693 человек. Также 19 150 выздоровели, в том числе 205 – за прошедшие сутки.

К сожалению, еще три пациента с коронавирусом скончались.

-У женщины 1962 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1952 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1980 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали в штабе.

Таким образом, медицинскую помощь получают 3128 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10954 человека.