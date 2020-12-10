Кемерово стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кемерово стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки. Об этом утром 10 декабря сообщил оперативный штаб региона.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 40, Новокузнецк — 34, Междуреченск — 32, Белово — 17, Ленинск-Кузнецкий — 12, Калтан — 10, Юрга — восемь, Таштагольский район — семь, Топкинский муниципальный округ — три, Новокузнецкий район — два, Березовский, Беловский и Тяжинский районы, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, общее число заболевших за все время достигло 22 963. Выздоровело 19 150 пациентов, в том числе, 205 за минувшие сутки. Умерло три человека на утро 10 декабря, а всего – 415.

Сейчас медицинскую помощь получают 3128 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10954 человека.