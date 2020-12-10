На сколько урезали коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Кузбассе

сколько урезали коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбассовцы во время брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе задали вопрос, планируется ли вслед за родильным домом в Белове вернуть в режим обычной штатной работы и другие ковидарии. Отвечая на этот вопрос, замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова отметила, что на сегодняшний день общий коечный фонд для больных коронавирусом составляет 4271 койку.

- Это говорит о том, что у нас уже произошло уменьшение общего коечного фонда. Приказом минздрава от 8 декабря возвращено в штатный режим работы 329 коек. Это койки в Мысковской городской больнице, в Тисульской городской больнице, в Осинниках и Яе, - отметила Оксана Абросова. – Наш диагностический центр возвращается в штатный режим, выписывает пациентов. И у нас начнется оказание медицинской реабилитации на базе диагностического центра.

Также замминистра отметила, что при изменении ситуации с коронавирусом и потребуется вернуть коечный фонд, в течение 1-2 суток этот коечный фонд вновь будет перепрофилирован под оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.