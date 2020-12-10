Вся вакцина от коронавируса в Кузбассе уже распределена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе распределили всю прибывшую вакцину от коронавируса. Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения региона.

В четверг прошел традиционный брифинг по ситуации с коронавирусом, на котором заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова рассказал о ходе плановой вакцинации. По ее словам, вакцинация пока не явлвется массовой – поступило всего 1000 доз и они предназначены для работников тех отраслей, которые рискую заразиться в результате контакта с заболевшими – это врачи, учителя, соцработники.

-Их мы планируем привить до среды включительно следующей недели, - сообщила она. – Хочу отметить, что вакцинация у нас проводится в два этапа, второй начнется через 21 день после завершения первого. Первый 105 человек поставили прививку вчера. На полученную вакцину уже полностью сформированы списки добровольцев, медорганизации уже расписали, кто и в какое время подходит на прививку.

Оксана Абросова отметила, что регион ожидает поставку и других партий вакцины. Сейчас разрабатывается система записи на вакцинацию от коронавируса для всех желающих, чтобы, как только появится возможность, привиться смогли не только специалисты приоритетных отраслей.