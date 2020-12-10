В 16 городах и территориях Кузбасса выявили новые случаи коронавируса Фото: Екатерина РОМАНОВА

За минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 171 случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых заболевших - в областном центре.

По данным областного регионального штаба, за сутки в Кемерове коронавирус подтвердился у 40 горожан. Общее число заболевших - 4542 человека.

В Новокузнецке медики диагностировали коронавирус еще у 34 человек, а в Новокузнецком муниципальном округе - у двух. Общее число заболевших - 4821 и 310 человек.

В Междуреченске COVID-19 подтвердился у 32 человек, а общее число заболевших достигло 2374 человек.

В Белове - 17 новых заболевших, а в Беловском муниципальном округе - один. Общее число заболевших - 1360 и 290 человек соответственно.

В Ленинске-Кузнецком диагноз подтвердился у 12 горожан, а в Ленинск-Кузнецком округе - у одного. Общее число заболевших - 996 и 168 человек соответственно.

В Калтане - 10 новых заболевших, а в Юрге - восемь. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 249 и 429 человек соответственно.

В Таштагольском районе - семь новых заболевших, а в Топкинском муниципальном округе - три. Общее число пациентов с коронавирусом здесь достигло 319 и 177 человек соответственно.

По одному человеку заболели в Березовском, а также Крапивинском, Промышленновском и Тяжинском муниципальных округах.

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