Губернатор учредил в Кузбассе новую награду Фото: Екатерина РОМАНОВА

Губернатор Сергей Цивилев учредил в Кузбассе новую награду. Распоряжение об этом появилось в электронном бюллетене правительства региона 8 декабря.

«Учредить награду правительства Кемеровской области - Кузбасса - звание «Заслуженный экономист Кузбасса», - говорится в документе.

Награда будет присваиваться специалистам в сфере экономики «за заслуги в организации и совершенствовании экономического планирования, развитии отраслей экономики, подготовке квалифицированных кадров в области экономики, работающим (работавшим) в Кемеровской области - Кузбассе в указанной сфере не менее 15 лет. При этом звание заслуженного экономиста будет присвоено, если у человека уже есть одна из муниципальных или областных наград.

Этот же документ признает утратившим силу распоряжение 2010 года, которым было утверждено звание «Заслуженный экономист Кемеровской области». Все полученные ранее звания тождественны новой награде.