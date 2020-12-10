Поиски пропавшего в Кузбассе 13-летнего подростка прекращены Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе прекращены поиски 13-летнего ребенка, который пропал в Анжеро-Судженске 9 декабря.

О том, что пропал 13-летний подросток, в полицию Анжеро-Судженска сообщила местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что мальчик ушел из дома и не вернулся. Также он не выходил на связь.

К поискам подростка тут же подключились сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда.

- В результате сегодня утром участковый уполномоченный полиции и инспектор по делам несовершеннолетних обнаружили школьника в одном из городских магазинов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.