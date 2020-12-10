Кузбассовец отсудил 1,3 миллиона рублей у угольщиков за разрушенный дом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Кузбасса отсудил у угольщиков 1,3 миллиона рублей за разрушенный дом. Из-за проводимых работ он стал непригодным для проживания.

Дом жителя Белова находился на территории подработанного участка каменноугольного месторождения. Из-за горных работ, производимых на 2-м и 4-м пласту, жилье пришло в ветхое, аварийное, технически непригодное состояние.

Основным фактором, повлиявшим на состояние дома, стал провал земной поверхности. В результате у него произошла неравномерная осадка цокольной части фундамента до 50-140 миллиметров в правую часть двора, он пошел трещинами и отслоился от стен, в подполе обрушился грунт, а со стен осыпалась штукатурка.

Беловский городской суд, оценив сложившуюся ситуацию, обязал угольное предприятие возместить материальный ущерб, причиненный жилому дому, в размере 1 миллиона 361 тысячи рублей. Руководителя предприятия ознакомили со сроками возмещения ущерба, а также мерами взыскания, однако в назначенное время задолженность погашена не была.

- В связи с этим судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 87 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Задолженность была взыскана в полном объеме, исполнительский сбор оплачен.