Кузбассовцам советуют разобщиться при встрече Нового года Фото: Олег ЗОЛОТО

Как кузбассовцам встретить Новый год безопасно? На этот вопрос во время брифинга 10 декабря ответили специалисты Роспотребнадзора.

Жители региона поинтересовались, какие рекомендации по встрече Нового года в период пандемии от Роспотребнадзора существуют на сегодняшний день. Начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Маргарита Новоселова отметила, что лучше всего встречать праздник в узком семейном кругу, а вот массовых мероприятий лучше избегать.

- При любом подъеме заболеваемости - неважно, коронавирус, ОРВИ или грипп - мы всегда рекомендуем разобщиться и не проводить массовые мероприятия, чтобы не было групповых очагов и чтобы не поднять уровень заболеваемости, - отметила Маргарита Новоселова. – Рекомендуем провести предновогодние праздники, проводить тяжелый старый год и с надеждой встретить новый год в близком семейном кругу.

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