Россельхозбанк упростил оформление кредитов онлайн

Россельхозбанк сделал процесс онлайн-оформления кредитов более доступным. Теперь пользователи дистанционного канала обслуживания РСХБ - официального сайта банка, могут подать заявку на кредит или кредитную карту без подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Чтобы подать заявку, пользователю достаточно заполнить анкету и приложить сканы своих документов, которые автоматически сохранятся в информационных системах РСХБ. Посетить офис банка потребуется только для подтверждения личности и предоставления оригиналов документов при выдаче кредита.

«Мы продолжаем развивать цифровые технологии, которые делают банковские продукты доступнее. В соответствии с нашей стратегией мы стремимся дать клиентам возможность пользоваться любой услугой банка дистанционно. Это экономит их время, а также повышает безопасность в условиях пандемии», — отметила Елена Батурова, Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

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