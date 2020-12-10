Сергей Кузнецов рассказал о планах покинуть Новокузнецк Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мэр Новокузнецка ответил на вопрос, планирует ли он уезжать из Новокузнецка после того, как перестанет быть главой города. Сам вопрос прозвучал во время эфира программы «Утро с мэром».

Горожане во время эфира телепрограммы «Утро с мэром» спросили у Сергея Кузнецова, какое будущее он видит для Новокузнецка, стоит ли детям связывать жизнь с городом или лучше уезжать. Также их интересовал вопрос, останется ли в Новокузнецке сам Кузнецов после того, как перестанет быть мэром.

- Мне нравится здесь жить. Я, если честно, кайфую от того, что я живу здесь, - заявил Сергей Кузнецов. - Мне не нравится Москва. В Питере я был всего раза два или три за всю свою жизнь. Это хорошие города, и за последние годы Сергей Семеныч Москву поднял очень сильно. Я горжусь Москвой. Но это не мой город. Мне нравится наш город. Он небольшой, он для меня понятен.

Мэр отметил, что именно в Новокузнецке живут его друзья, отец, здесь находится могила его матери. Кроме того, здесь он может играть в хоккей, кататься на лыжах и сноуборде.

Сергей Кузнецов заявил, что не собирается никуда уезжать из Новокузнецка. Но давать такой же совет кому бы то ни было не стал бы. Градоначальник уверен: у каждого свой жизненный путь, и если человеку тесно в Новокузнецке, он может уехать в другой город, где сможет раскрыть свой потенциал. Единственной же причиной, по которой люди уезжают из Новокузнецка, мэр считает экологию.