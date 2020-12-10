Ванна преткновения: Судебное дело из Кузбасса попало в число самых абсурдных в истории Фото: Алексей ФОКИН

Судебное дело, которое когда-то слушалось в Кузбассе, вошло в число самых абсурдных в истории. Его рассматривали в 2008 году.

В эфир вышло новое шоу «Мировое соглашение», которое рассказывает о спорах в рамках Семейного и Гражданского кодексов. В каждой программе по три истории - это конфликты между родственниками, друзьями, бывшими возлюбленными и прочее. Они делят имущество, детей, ведут наследственные споры, пытаются вернуть долги. В результате телеканал «МИР», который транслирует шоу, сделал подборку самых необычных судебных споров за последние несколько лет.

Одна из историй произошла в Кемерове в 2008 году. В суд обратилась пожилая женщина, которая был недовольна поведением своих соседей по коммунальной квартире. Причина конфликта была в том, что в один из дней они долго занимали ванную комнату и сама заявительница не успела вовремя помыться. Женщина посчитала справедливым потребовать с соседей компенсацию морального вреда, однако суд принял другое решение - для нахождения в ванной был установлен временной лимит - максимум 20 минут на каждого.