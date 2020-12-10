Кузбасский Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом в Кузбассе и назвали сроки.

Как отметила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова, рост заболеваемости коронавирусом ожидается после новогодних праздников. И связан он может быть именно с массовыми мероприятиями, традиционными для этого времени.

- Мы рекомендуем избегать таких моментов - не проводить мероприятия и не встречаться с большими коллективами, если есть возможность, - отметила Маргарита Новоселова.

Также специалист заметила, что разобщенность коллективов и отсутствие корпоративов только приветствуются. И призвала кузбассовцев отмечать праздники в узком семейном кругу.

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