Кузбасские депутаты рассказали о смертях среди молодежи от веселящего газа. Фото: Заксобрание Кузбасса/ vk.com

Кузбасские депутаты рассказали о смертях среди молодежи от веселящего газа. Сегодня он свободно и продается, и рекламируется.

Парламент Кузбасса поддержал проект федерального закона, предлагающий запретить свободную продажу и рекламу веселящего газа. 9 декабря Госдума приняла его в первом чтении.

Как рассказал главный врач Кемеровского консультативно-диагностического центра, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Глеб Колпинский, сегодня веселящий газ, представляющий собой закись азота, широко применяется в медицине в качестве наркоза, а также в промышленных целях. Но из-за отсутствия ограничений по его использованию стали встречаться случаи применения веселящего газа в ночных клубах, например при проведении мероприятий, для вызова определенных ощущений.

- Это очень вредно для организма, газ может вызвать достаточно острое отравление, вплоть до смертельного исхода. Кажущаяся легкость его воздействия потом дает очень тяжелые последствия. Особенно это важно для молодого поколения, - отметил он.

Принятый законопроект предлагает запретить свободный доступ к веселящему газу. За нарушение предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.