Мэр Новокузнецка пообещал разобраться с уклонистами от призыва в армию. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов пообещал разобраться с уклонистами от службы в армии. Он принял участие в работе призывной комиссии.

Как сообщил градоначальник, совместно с военным комиссаром Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого районов были рассмотрены кандидаты осеннего призыва текущего года. До его окончания остается несколько недель, а, по сообщению областного военкомата, в армию в Кузбассе призвано только 40 процентов новобранцев. Сергей Кузнецов выразил мнение, что причина сложившейся ситуации кроется в нежелании молодежи служить.

«Число молодых людей с гипертонией увеличилось практически в 10 раз. Однако ставлю такие диагнозы под сомнение. К тому же в нашем городе за последние несколько лет открылось немало агентств, в которых за большие деньги дают консультации по способам уклонения от службы», - написал мэр в своем Instagram.

Сергей Кузнецов пообещал, что для решения вышеуказанных проблем будет собрана городская призывная комиссия, в состав которой войдут представители различных ведомств, главы районов и руководители министерства здравоохранения.