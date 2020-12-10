О снеге и метелях в Кузбассе предупреждает Госавтоинспекция Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки в Кузбассе будут царить снег и метель. А это значит, что и на дорогах региона обстановка будет неблагополучной.

Областная Госавтоинспекция предупреждает жителей Кузбасса о неблагополучной обстановке на дорогах региона. Так, 11 декабря на территории Кузбасса будет облачно, пройдет небольшой и умеренный снег, кроме того, синоптики прогнозируют метели. А это значит, что всем участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными на дорогах. Водителям – соблюдать скоростной режим и интервал.

-Помните о том, что в гололед, а также на заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - делают акцент специалисты ведомства.

В свою очередь, пешеходам нужно переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах и только после того, как убедятся в безопасности перехода.

Напомним, в ночь на 11 декабря в Кузбассе ожидается от 12 до 17 градусов мороза, местами до -23. Днем воздух прогреется до -11…-16 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

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