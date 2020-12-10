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Бывшего замгубернатора Кузбасса осудили на три года

Приговор по уголовному делу вынесен 10 декабря
Мария КОЛОСОВА
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Бывшего замгубернатора Кузбасса осудили на три года

Бывшего замгубернатора Кузбасса осудили на три года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгения Хлебунова осудили на три года. Приговор по уголовному делу вынесен в четверг, 10 декабря.

Центральный районный суд города Кемерово завершил рассмотрение уголовного дела, в рамках которого чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Евгения Хлебунова признали виновным и назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроков в два года. Также в течение двух лет ему нельзя занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Приговор пока в законную силу не вступил.

Напомним, что, согласно гособвинению, замгубернатора принуждал разрез «Бунгурский» к социально-экономическому сотрудничеству с администрацией области. Начальник предприятия обратился к Хлебунову за согласием на обработку двух угольных участков. Тот согласился включить их в перечень на 2017 год, но взамен предложил руководству разреза взять на себя обязательства на сумму более 67 миллионов рублей в рамках социально-экономического партнерства.

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