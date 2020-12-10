Девятибалльные пробки парализовали вечерний Кемерово 10 декабря. Фото: "Яндекс. Пробки"

В четверг, 10 декабря, Кемерово встал в девятибалльных пробках. Движение оказалось затруднено практически на всех городских магистралях.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», практически на всем протяжении стоит проспект Советский, а также улица Красноармейская. Затруднено движение по проспекту Кузнецкому от пересечения с Красноармейской в сторону моста. Придется постоять и тем, кто решил проложить свой маршрут по проспекту Октябрьскому, особенно на пересечении с улицей Терешковой, а также проспекту Притомскому. Сама же улица Терешковой загружена от пересечения с проспектом Химиков до перекрестка на проспекте Октябрьском.

На правом берегу города затор возник на Логовом шоссе из-за аварии, а также пересечении улицы Нахимова с проспектом Шахтеров. Относительно свободно передвигается транспорт в Ленинском и Кировском районах, а также на Южном.