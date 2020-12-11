В Кузбассе заключенный напал на сотрудника колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе один из заключенных напал на сотрудника исправительной колонии. При этом свою вину мужчина отрицает.

Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего заключенного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 и обвиняемого в дезорганизации деятельности учреждения.

Согласно официальной версии, в сентябре осужденный нарушил правила отбывания наказания, за что был помещен в штрафной изолятор. Там при проведении личного обыска он стал мешать сотруднику колонии выполнять должностные обязанности и отказывался следовать его требованиям. А затем, когда инспектор прощупывал карманы и швы одежды провинившегося, тот ударил инспектора локтем в живот.

- Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. Примечательно, что мужчина отбывал наказание в этой колонии за совершение аналогичного преступления, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.