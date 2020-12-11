Новый главврач возглавил кузбасскую больницу. Фото: личная страница в соцсетях Владимира Чернова.

О новом назначении на пост руководителя Междуреченской городской больницы рассказал глава Междуреченска Владимир Чернов.

Мэр Междуреченска Владимир Чернов на своей странице в социальных сетях сообщил о первом рабочем дне нового исполняющего обязанности главврача. Он отметил, что Алишер Баховудинов до этого много лет работал в Новокузнецке, имеет большую клиническую практику и опыт управления большой больницей.

- Вместе с заместителем министра здравоохранения Кузбасса Виталием Херасковым пожелали доктору удачи. Экс-руководитель Междуреченской городской больницы задал высокий уровень работы, и его нужно сохранить, - отметил Владимир Чернов. - Степан Ронзин лично показал Алишеру Хайдаровичу каждый подведомственный объект. Преемственность - вот ключевое слово, которое произнес сегодня каждый из докторов.

Степан Ронзин, возглавлявший больницу, покидает город по семейным обстоятельствам и в связи с тем, что его пригласили на работу в другой регион. Владимир Чернов поблагодарил экс-главврача за титаническую работу, которую Ронзин проделал, возглавляя больницу.

«Спасибо за железную выдержку, когда в город пришла коронавирусная инфекция. Побед вам на новом поприще», - написал Владимир Чернов.

В свою очередь, Алишер Баховудинов отметил, что бывал в Междуреченске, проводил как травматолог консультации. Ему город нравится, и он давно хотел сюда приехать.

- Я знаю эту команду, знаком со Степаном Андреевичем, знаю, что он здесь делал интересную работу. Мне захотелось продолжить то, что начато, без того, чтобы что-то менять. Просто подхватить, так сказать, то знамя, которое есть, и, не меняя лозунгов, понести его дальше, - поделился Алишер Баховудинов.