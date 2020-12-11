Трое мужчин с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, вновь выросло. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

С начала пандемии в Кузбассе зафиксированы 418 случаев летального исхода, о трех из которых стало известно на утро 11 декабря.

У мужчины 1983 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1946 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1953 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Напомним, всего за минувшие сутки в регионе выявлено 173 новых случая заболевания COVID-19. На сегодняшний день зафиксировано в общей сложности 22 866 заболевших коронавирусом.

Также 219 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. Всего от COVID-19 вылечились 19 369 жителей региона. Медицинскую помощь получают 3079 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 10 071 человек.

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