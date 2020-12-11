Еще у 173 кузбассовцев подтвердился коронавирус на 11 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом в Кузбассе изменилась. Так, были выявлены новые случаи заболевания и выздоровления. Кроме того, выросло число случаев смерти.

На утро 11 декабря в Кузбассе зафиксирован 173 новых случая заболевания коронавирусом - об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. Всего с середины марта в регионе заболели уже 22 866 человека. Есть и хорошие новости: за тот же период 19 369 кузбассовцев выздоровели, в том числе 219 - за прошедшие сутки.

К сожалению, еще три пациента с коронавирусом скончались. На сегодняшний день общее число умерших достигло 418 человек.

У мужчины 1983 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1946 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1953 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3079 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 10 071 человек.

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