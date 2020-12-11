Назван город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба, на утро 11 декабря в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Из 173 человек, у которых подтвердился диагноз, 31 проживает в Новокузнецке.

Городом-лидером по числу заболевших коронавирусом на утро 11 декабря стал Новокузнецк. Здесь зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Еще 29 человек заболели в Кемерове, в Междуреченске - 17, в Прокопьевске - 16, в Ленинске-Кузнецком - 12, в Осинниках - 10. По 9 новых заболевших - в Киселевске и Новокузнецком муниципальном районе. Шесть - в Белове, по пять - в Мысках, Юрге и Таштагольском муниципальном районе. Четыре - в Березовском. По три новых заболевших в Полысаеве и Топкинском муниципальном округе. По два - в Калтане, Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, Промышленновском муниципальном округе. По одному - в Кемеровском муниципальном округе, Мариинском муниципальном районе, Тяжинском муниципальном округе.

Напомним, всего за минувшие сутки в регионе выявлено 173 новых случая заболевания COVID-19, в общей сложности 22 866 заболевших коронавирусом. За сутки скончались три пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 418.

Также 219 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. Всего от COVID-19 вылечились 19 369 жителей региона. Медицинскую помощь получают 3079 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 10 071 человек.

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