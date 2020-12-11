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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк стал победителем престижного международного конкурса MobileWebAward Competition 2020

Сайт экосистемы цифровых сервисов для аграриев «Своё.Фермерство», разработанный Центром развития финансовых технологий Россельхозбанка был признан победителем международного конкурса MobileWebAward Competition 2020
Яков КРЫМСКИЙ
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Сайт экосистемы цифровых сервисов для аграриев «Своё.Фермерство», разработанный Центром развития финансовых технологий Россельхозбанка был признан победителем международного конкурса MobileWebAward Competition 2020 в номинации «Лучший мобильный сайт для В2В» (Best Mobile B2B Website). Конкурс проводился международной ассоциацией веб-маркетинга (Web Marketing Association).

Сайт «Своё.Фермерство» получил признание в категории «бизнес для бизнеса» за инновационность, современный дизайн, интуитивный интерфейс, понятную навигацию, и полезный контент. Победителями в других номинациях стали такие всемирно известные компании как Goldman Sachs, Volvo, Grundfos. Также номинантами в различных категориях в этом году стали несколько сайтов и приложений, посвящённых проблемам распространения и борьбы с COVID 19.

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