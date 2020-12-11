Россельхозбанк стал победителем престижного международного конкурса MobileWebAward Competition 2020

Сайт экосистемы цифровых сервисов для аграриев «Своё.Фермерство», разработанный Центром развития финансовых технологий Россельхозбанка был признан победителем международного конкурса MobileWebAward Competition 2020 в номинации «Лучший мобильный сайт для В2В» (Best Mobile B2B Website). Конкурс проводился международной ассоциацией веб-маркетинга (Web Marketing Association).

Сайт «Своё.Фермерство» получил признание в категории «бизнес для бизнеса» за инновационность, современный дизайн, интуитивный интерфейс, понятную навигацию, и полезный контент. Победителями в других номинациях стали такие всемирно известные компании как Goldman Sachs, Volvo, Grundfos. Также номинантами в различных категориях в этом году стали несколько сайтов и приложений, посвящённых проблемам распространения и борьбы с COVID 19.

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