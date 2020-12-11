На сколько вырастет плата за ЖКУ в Кузбассе в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти региона опубликовали постановление о максимальных индексах роста размера коммунальных платежей. В каждой территории - свои максимальные индексы.

Согласно новому постановлению, которое опубликовано на сайте правительства региона, с 1 июля 2021 года в городах и районах Кузбасса снова вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Больше всего тарифы поднимутся в Прокопьевске: горожанам придется платить на 13,5 процента больше. В Новокузнецке и Кемерове плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет на 7,4 процента, а в Таштаголе - на 5,7. Жители Тисульского муниципального округа будут платить на 5,3 процента больше, а жители Калтана, Междуреченска и Осинников - на 5,2.

В среднем же в большинстве территорий размер платы за жилищно-коммунальные услуги вырастет не более чем на 4,6-4,8 процента.

Ознакомиться с постановлением правительства о повышении платы можно здесь.