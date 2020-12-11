Кузбасские власти внесли изменения в ограничения из-за коронавируса Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Власти Кузбасса продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

Согласно постановлению, режим повышенной готовности продлевается до 27 декабря. Так, в течение этого времени все работодатели должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах и перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, работники старше 65 лет и те, кто имеет серьезные хронические заболевания, также должны быть переведены на дистанционную работу.

При этом имеется и ряд исключений. Так, ограничительные меры не относятся к следующим организациям и предприятиям:

- с непрерывным циклом работы;

- организациям нефтегазового сектора;

- легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности;

- угледобывающей и перерабатывающей отрасли;

- строительной отрасли;

- пищевой и перерабатывающей промышленности;

- сельского хозяйства;

- транспортным организациям;

- организациям ЖКХ;

- медицинским и аптечным организациям;

- организациям, осуществляющим предоставление государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, все официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

«До 27 декабря организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6.00 до 0.00 (ранее действовало ограничение до 23 часов 00 минут)», - говорится в документе.

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