Клубам и ресторанам Кузбасса разрешили работать чуть дольше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно новому распоряжению о продлении ограничительных мер по противодействию коронавирусу, в Кузбассе немного увеличилось время работы клубов и ресторанов.

Ограничение на работу по ночам по-прежнему действует, однако согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, организации общественного питания и организации, проводящие зрелищно-массовые мероприятия, до 27 декабря 2020 года могут работать на час дольше - с 6.00 до 0.00. Ранее ограничение действовало до 23.00.

Исключение составляют организации общественного питания, которые работают только навынос, занимаются доставкой заказов, обслуживают на объектах дорожного и придорожного сервиса, а также на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.

Напомним также, что, согласно этому же распоряжению, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В течение этого времени жителям региона необходимо соблюдать масочный режим, а руководителям предприятий необходимо сократить время пребывания сотрудников на рабочих местах и до 30 процентов специалистов, там, где есть такая возможность, отправить на дистанционную работу.

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