Добиться эффекта: общественников Кузбасса бесплатно научат таргетингу

Добиться эффекта: Общественников Кемеровской области бесплатно научат таргетингу

В Кузбассе стартует онлайн-курс руководителя центра «Социальный эффект» Виталия Самолета. Во время работы на курсе он поделится с представителями некоммерческих организаций успешными кейсами рекламных кампаний, реализованных НКО.

Цель курса – объяснить представителям некоммерческих организаций, как работает таргетированная реклама, как правильно настроить целевую аудиторию, собирать аналитические данные и привлекать дополнительный трафик на сайт. Эти знания необходимы для успешной работы в современных реалиях, когда целевая аудитория находится в виртуальном пространстве. Благодаря же курсу Виталия Самолета представители НКО научатся настраивать таргетированную рекламу в соцсетях и планировать рекламную кампанию в Интернете.

Как начать обучение

Начало обучения – 11 декабря. Для того, чтобы стать участником курса, необходимо зарегистрироваться на сайте schoolnko.ru. После подтверждения электронной почты, выберите нужный курс в разделе «Онлайн курсы».

Зарегистрироваться на курс по таргетированной рекламе можно по ссылке до 11 декабря включительно.

Обучение бесплатное. Онлайн-курс предполагает не только теоретический материал, но и практические домашние задания. Те слушатели, которые ответственно подойдут к обучению, получат сертификат. Проект реализуется АНО «Центр современных медиа и технологий» при поддержке Фонда президентских грантов.