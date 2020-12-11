Кузбассовцы спасли груз медикаментов на 50 миллионов рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спасти ценный груз медикаментов, который грузовиком доставляли из Москвы в Красноярск, помогли сотрудники кузбасской полиции. Из-за поломки автомобиля могли прийти в негодность лекарства на 50 миллионов рублей.

Водитель-дальнобойщик Сергей Коваленко из Московской области вез ценны груз в Красноярский край. В его фуре находились лекарственные препараты стоимость порядка 50 миллионов рублей. Когда водитель проезжал по Промышленновскому району Кузбасса, он обнаружил, что рефрижераторная установка вышла из строя. Неполадка была опасна для груза: медикаменты следовало перевозить при постоянной температуре в +10 градусов, а ее существенный перепад мог привести весь груз в негодность.

Водитель, оказавшись в незнакомой местности, не мог сориентироваться, где ему найти подходящее место для ремонта. Около пяти часов вечера он увидел экипаж ДПС и обратился за помощью к инспекторам. Те помогли ему добраться до теплого бокса в городе Кемерово. В теплом боксе специалисты помогли устранить неполадку, и водитель-дальнобойщик вовремя и в целости и сохранности доставил ценный груз в Красноярск.

Инспекторы ДПС спасли ценный груз с лекарствами. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Огромное человеческое спасибо. Благодаря их небезразличию я не заморозил груз почти на 50 миллионов рублей, и он дошел благополучно до Красноярска, - поблагодарил Сергей Коваленко старшего лейтенанта полиции Сухорукова Артема и старшего лейтенанта полиции Боровкова Александра, которые оказали ему помощь.

В настоящее время руководством УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области решается вопрос о поощрении инспекторов.