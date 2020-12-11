Кузбассовцев предупреждают о 33-градусных морозах и снижении видимости Фото: Екатерина РОМАНОВА

О грядущих морозах и сложной ситуации на дорогах предупреждают сотрудники областной Госавтоинспекции и Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на 12 декабря в Кузбассе ожидается до -30 градусов при прояснении, в целом же по области температура воздуха будет держаться в пределах -17… -22 градусов. Днем потеплеет до -10… -15. Ожидается северо-западный ветер, порывы которого усилятся до 14 метров в секунду. Из-за снега и метели на дорогах возможно снижение видимости до 1 километра.

Ночь на воскресенье будет еще холоднее - до -20… -25 градусов, а местами и до -28… -33. Днем температура воздуха поднимется лишь до -15... -20, местами - до 22-27 градусов мороза. Ветер сменит направление на северное, его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В такую погоду, напоминают сотрудники ГИБДД, особенно важно соблюдать правила дорожного движения: скоростной режим, безопасную дистанцию, боковой интервал. Также следует помнить о том, что в гололед и на заснеженной дороге снижается сцепление колес, увеличивается тормозной путь.

- Собираясь в дальнюю поездку, запаситесь теплыми вещами, возьмите с собой термос с горячим чаем или кофе, проверьте заряд сотовых телефонов, - обращаются сотрудники ГИБДД к кузбассовцам. - При возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции.