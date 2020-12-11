Смертельная рыбалка: кузбассовец упал с аэролодки и погиб Фото: Андрей МИРЕЙКО

Обычная зимняя рыбалка закончилась в Кузбассе трагедией. Здесь после падения с аэробота скончался кузбассовец.

Двое жителей Междуреченска решили порыбачить на Усе. Один из них взял с собой аэролодку, и мужчины отправились на реку. Лодка скользила по прибрежной полосе, когда под ней неожиданно провалился лед.

Аэролодка уже завалилась на один борт, когда водитель заглушил двигатель. Он огляделся и увидел своего 55-летнего товарища, который выпал из лодки и лежал на снегу без признаков жизни. Рыбак тут же вызвал службу спасения.

- Прибывшие спасатели установили смерть мужчины и вызвали следственную группу, - сообщает пресс-служба Управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.