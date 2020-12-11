Новые авиарейсы из Кузбасса в Красноярск появятся в январе. ФОТО: Юрий Лобачев

Авиарейсы из Кузбасса в Красноярск в скором времени начнет выполнять авиакомпания «КрасАвиа». Уже с января самолеты будут приземляться в аэропортах Новокузнецка и Кемерова.

В Кемерово рейсы будут выполняться с 9 января раз в неделю, по субботам. А в Новокузнецк - с 4 января дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Заявленный тип воздушного судна - Ан-24. Время в пути составит 1 час 45 минут. Продлятся же полеты до конца марта 2021 года.

- Федеральное субсидирование данных маршрутов и поддержка администрации Кемеровской области позволяют нам предлагать пассажирам стабильно низкие тарифы и сохранять круглогодичное расписание даже в период сезонного спада авиаперевозок, - отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Отметим, что сейчас в Новокузнецк также выполняются рейсы из Красноярска авиакомпанией «Нордстар» - также дважды в неделю по понедельникам и пятницам.