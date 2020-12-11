Первый в России ПИФ стандарта ESG от Россельхозбанка получил рейтинг BBB от RAEX-Europe

Рейтинговое Агентство RAEX-Europe присвоило биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» рейтинг на уровне BBB (esg). Таким образом, БПИФ от Россельхозбанка стал первым в России фондом ответственного инвестирования, получившим рейтинг ESG.

БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» от дочерней структуры Россельхозбанка является первым в России фондом, соответствующим международным стандартам ESG.

Рейтинговое Агентство RAEX-Europe присвоило фонду рейтинг ESG на уровне BBB (esg) с оценкой 64,7 балла, что характеризует достаточно высокий уровень управления ESG рисками. Присвоенный ESG рейтинг дает возможность российским и международным инвесторам получать объективную, независимую ESG оценку БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)».

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