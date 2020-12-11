Кемеровчане смогут оплачивать проезд безналичным способом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровчане интересуются: когда же они смогут оплачивать проезд во всех маршрутках города при помощи карт. Этот вопрос они задали на платформе «Кузбасс Онлайн».

Одна из жительниц Кузбасса в приложении «Кузбасс-Онлайн» задала вопрос, почему на маршруте №33, который обслуживают частные перевозчики, водители редко используют банковские терминалы. Из-за этого пассажирам приходится оплачивать проезд наличными.

«Насколько законно отсутствие терминала для безналичной оплаты в данной маршрутке? Обязаны ли наши частные перевозчики использовать терминал для оплаты проезда или это остается на усмотрение владельцев данного транспортного средства?» - интересуется горожанка.

Представитель администрации города отметил, что на сегодняшний день, действительно, не все перевозчики перешли на безналичный способ оплаты. Однако уже со следующего года тех, кто до сих пор не сделал этого, начнут штрафовать за отсутствие терминала.

«С 01.01.2021 применение кассовых терминалов, а следовательно, прием оплаты проезда в безналичной форме, станет для перевозчиков обязательным условием для их дальнейшей деятельности», - добавил представитель администрации города Кемерово.