Кто построит новую набережную за 295 миллиона рублей в Кемерове. ФОТО: zakupki.gov.ru
Завершился электронный аукцион, который определил подрядчика на строительство набережной реки Томи. Стоимость контракта – 295 миллионов рублей.
Будущая набережная расположится вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой. Компания-победитель аукциона – АО «Кемеровоспецстрой», об этом говорится на сайте госзакупок. Согласно условиям контракте, специалисты должны приступить к работам 18 января 2020 года. При этом срок завершения работ – 30 июня 2021 года. В числе прочего проектом предусмотрено обустройство видовых площадок, общая площадь которых – 118 квадратных метров.
Напомним, это не единственное место отдыха, которое планируют обустроить в Кемерове. Так, сейчас проводится аукцион на разработку документации по благоустройству набережной реки Искитимки.
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